Il dietrofront di Adl non piace ai tifosi del Napoli

04/07/2021 08:14

Le linee guida del mercato del Napoli le ha dettate chiaramente in conferenza Aurelio De Laurentiis: insostenibile il monte stipendi attuale, nessuno è incedibile anche se si venderà solo a prezzi appropriati e qualche addio importante è da mettere in conto. Tra coloro che non sono già più del Napoli ci sono Hysaj e Maksimovic, il cui contratto è scaduto e non è stato rinnovato ma mentre l'albanese è vicinissimo alla Lazio di Sarri, l'ex Torino potrebbe anche rimanere in azzurro. Un dietrofront dettato proprio dall'esigenza di non poter spendere più di tanto. Al difensore verrebbe offerto un nuovo contratto, come fa sapere Sky.