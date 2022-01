Iannicelli punge Insigne: Non mi è piaciuto, ha mancato di rispetto

Opinioni divergenti tra gli addetti ai lavori sull'atteggiamento del Napoli nella ripresa del derby contro la Salernitana. Se il giornalista-tifoso azzurro Carlo Alvino ha bacchettato la squadra partenopea per essersi "fermata" dopo il quarto gol, il giornalista salernitano - ma tifoso del Milan - Peppe Iannicelli ha invece trovato fuori luogo l'atteggiamento di Insigne, che avrebbe messo troppa cattiveria agonistica sul rigore trasformato e soprattutto sulla successiva esultanza. Queste le parole di Iannicelli a 'Campania Sport' su Canale 21:

"Il gesto di Lorenzo Insigne dopo il gol del 4-1 non mi è piaciuto, mi è sembrato decisamente fuori luogo. Credo che occorra sempre avere il massimo rispetto per l'avversario, in questo caso la Salernitana. Esultando in quel modo Insigne non l'ha avuto".