I mal di pancia di Zaniolo: Roma e Juve alla finestra, è bufera

Chissà che la Nazionale non possa ridargli il buonumore. Difficile pensare a un romano e romanista che dopo il derby dominato non sia al settimo cielo ma Niccolò Zaniolo è uno che quella festa l'ha vista un po' troppo da lontano. Sperava di giocare e di essere protagonista contro la Lazio ma è stato escluso dalla squadra titolare e non è neanche entrato per uno spezzone, per partecipare alla storica vittoria sui cugini.

Ci è rimasto male anche perché nè Mourinho nè i suoi collaboratori gli hanno dato spiegazioni e tutto questo è successo proprio mentre il suo nome è diventato caldissimo sul mercato. Dopo l'addio di Dybala alla Juventus si riparla insistentemente di Zaniolo. Sterili le diatribe tattiche (sostituisce più Bernardeschi che la Joya), certo l'interessamento (di vecchia data) per l'ex Inter. Con la Roma che temporeggia sul rinnovo - non c'è neanche una data per l'incontro - il giocatore scontento e i messaggi che arrivano da Torino il caso-Zaniolo è bell'e servito.

Zaniolo vuole capire che ruolo ha nei programmi del club. Mira ad essere al centro del progetto come lo sono Pellegrini ed Abraham. Il rischio per la Roma di trovarsi in una situazione come quella di Vlahovic a Firenze è dietro l’angolo. Sui social è bagarre sul nome del talento della Roma. Sulla sponda giallorossa c'è scetticismo: "Unico ambiente in cui dopo una vittoria in un derby se parla di caso Zaniolo", su quella juventina freddezza: "Se dovesse andare così si, ma che Zaniolo sia un upgrade rispetto a Dybala anche no….fisicamente e tecnicamente non ci saremmo proprio"