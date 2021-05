I convocati di Mancini scatenano i social: Assurdo che non ci sia

17/05/2021 21:34

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei 33 giocatori pre-convocati in vista della prossima edizione degli Europei. Una lista molto lunga che al momento non vede la presenza di Emerson Palmieri e di Jorginho, che saranno entrambi impegnati con il Chelsea nella finale di Champions League. Ma come ogni convocazione che si rispetti, seppur non ancora definitiva non mancano le polemiche.

I social decretano: assurda l’assenza di Calabria

Il giornalista Fabrizio Biasin pubblica l’elenco dei convocati che giocheranno la prima amichevole il prossimo 28 maggio a Cagliari contro San Marino e lancia la domanda: “Chi manca?”. Sui social si scatena immediatamente la polemica con i tifosi che fanno notare come l’assenza del difensore del Milan, Calabria, sia particolarmente eclatante. “Mancano i due del Chelsea - scrive Walter - e probabilmente Calabria ma credo che questo sia iil meglio che possa offrire il nostro campionato”. Anche Lucrezia la pensa allo stesso modo: “Darmian e Calabria, ma mi permetto di osservare che vedere ancora Chiellini e Bonucci in nazionale grida vendetta”. Anche Sara si aggiunge al coro: “Per il campionato fatto manca Calabria. Ma la cosa più scandalosa è la presenza di Bernardeschi, uno dei peggiori giocatori dell’ultima serie A”.