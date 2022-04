Guida sotto accusa per Lazio-Milan, il retroscena con Lotito e Tare

26/04/2022 08:26

Ai moviolisti specializzati la prova di Guida in Lazio-Milan era apparsa buona, nonostante l'arbitro di Torre Annunziata fosse stato messo sotto pressione dalle parole di Pioli della vigilia. A fine gara a protestare è stato solo Sarri, che ha parlato esplicitamente di "arbitraggio a senso unico". Le moviole hanno dimostrato come fosse il Milan ad essere stato eventualmente danneggiato per il mancato rosso a Strakosha (anche se tutti hanno ritenuto corretta la decisione di Guida di ammonirlo solamente) e per il dubbio mani di Luis Alberto in area ma alla Lazio non la pensano così.

Il Messaggero rivela che Lotito e Tare erano furiosi per l'arbitraggio di Guida in Lazio-Milan. Negli spogliatoi il ds se l'è presa con il direttore di gara e l'irritazione è cresciuta dopo aver rivisto la spinta di Tonali su Acerbi in occasione del gol vittoria a tempo quasi scaduto

Fioccano le reazioni. Per i milanisti è fantascienza: "Cioè manca un'espulsione e un rigore al Milan e questi si lamentano? La pazienza di noi tifosi sta per finire", oppure: "Ma quale fallo, sul rigore per il Milan non non parlano sti pagliacci" e ancora: "Parlatemi dell'espulsione di Strakosha e del rigore non dato di Luis Alberto" e poi: "A me sembra di essere in un episodio di "Ai confini della realtà"...". Gli stessi laziali non si capacitano: "Sanno che ormai sono al capolinea e se la prendono con gli arbitri...andate via da Roma!!!!"

Diverso il pensiero degli interisti: "Sanno di essere stati aiutati ma si lamentano degli arbitri perché sanno che è un'opportunità unica. Se vincono hanno fatto il miracolo, se perdono hanno il loro alibi del complotto. Mentalità perdente" e infine: "Dovevano chiedere spiegazioni ad Acerbi prima di tutto. Per quanto riguarda l'arbitro si sa che col Milan è così, poi dopo che Pioli ha chiesto ancora più favori, figuriamoci".