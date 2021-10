Faremo meglio del Napoli di Sarri: la profezia del laziale scatena ironie

12/10/2021 12:26

Luis Alberto è sicuro: la Lazio farà meglio del Napoli di Sarri, di quella squadra formidabile che viaggiava come un meccanismo perfetto e che totalizzò 91 punti in campionato, vedendosi sfuggire lo scudetto sul filo di lana. In un'intervista a Rivista Undici il trequartista spagnolo si sbilancia in una previsione impegnativa:

"Inzaghi era un amico, un padre per tutti noi. Sarri invece ha una personalità diversa, più forte. Ha un’idea di gioco bellissima, l’abbiamo vista a Napoli o ad Empoli. Secondo me tra due o tre mesi la Lazio divertirà tanto. Non so se vinceremo qualcosa, ma sicuramente ci sarà da divertirsi. Per gli avversari sarà molto complicato: la nostra qualità è molto simile a quella del suo Napoli. Anzi, sotto alcuni aspetti posso dire che siamo anche migliori. Per ora il nostro obiettivo è il quarto posto, dobbiamo prendere tutti i punti possibili, ma sappiamo anche di essere una squadra in costruzione. Abbiamo bisogno di capire bene quello che ci chiede il mister, solo dopo potremo fare grandi cose”.

Lazio meglio del Napoli? Luis Alberto scatena i social

Tanti i commenti alle dichiarazioni ottimistiche di Luis Alberto. "Posa il fiasco del vino", lo invita esplicitamente un fan partenopeo. "A giudicare dall'ottimo avvio di campionato, forse farà meglio del Napoli di Galeone", ironizza un altro tifoso. "C'è da dire che anche il Napoli di Sarri iniziò piano, poi diventò un rullo compressore", prova a sottolineare un utente. Ma la maggioranza non riesce a trattenersi: "Quando la Lazio vincerà qualcosa o farà più di 91 punti ne riparleremo". E ancora: "Certo che stavolta Luis Alberto l'ha detta grossa".