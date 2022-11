Europa League, Roma: i tifosi non esultano per il Salisburgo: Ecco il motivo

07/11/2022 14:28

Poteva andar peggio sicuramente ma dopo il sorteggio di Europa League che ha accoppiato la Roma al Salisburgo sui social non si respira aria di trionfo in casa giallorossa. Brucia ancora la sconfitta di ieri nel derby con la Lazio e non c'è grande ottimismo per la doppia sfida con gli austriaci. La gara d'andata si giocherà il 16 febbraio alla Red Bull Arena di Salisburgo, mentre il ritorno è in programma il 23 all'Olimpico,

I tifosi si sfogano sul web: "il Salisburgo è tra le squadre più veloci e giovani. L'antitesi della Roma", oppure: "Il Salisburgo era la squadra più giovane della Champions. Le ultime 15 reti europee le ha segnate con calciatori Under 23. Squadra forte, aggressiva. Dura per la Roma" e poi: "Sorteggio non facile e se non recuperiamo forma fisica e qualche giocatore diventa davvero tosta"

C'è chi scrive: "Se giochiamo come ieri al derby lasciamo perdere anche il Salisburgo, diventa come il Real Madrid" e anche: "Chi festeggia per il Salisburgo dimentica che abbiamo perso col Ludogorets".

Non mancano gli ottimisti ma sono in minoranza. "Comunque è incredibile come per "qualcuno" il Salisburgo fino a 10 giorni fa fosse considerata una squadretta da LegaPro mentre ora pare l'Ajax del 1970" e anche: "La Roma non ha scuse col Salisburgo" e infine: "Non vi fate condizionare da ieri, fa storia a sé. Febbraio è lontano, ci poteva andare peggio. Io sono ottimista".