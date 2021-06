Eriksen, solidarietà da tutti i club ma c'è un grande assente

La vicenda umana di Christian Eriksen ha colpito tutto il mondo dello sport ieri. Messagdi di solidarierà, di preghiera e di guarigione hanno inondato il web da ogno angolo del mondo. Tifosi e club italiani si sono affrettati a sostenere il centrocampista dell'Inter in lotta con la morte. Tanti gli esempi. Il Milan su Twitter: “Forza Christian”. Il Napoli: “Forza Christian, siamo tutti con te”. La Roma: “Forza Christian”. La Lazio, attraverso il profilo istituzionale della Poliportiva biancoceleste: “Siamo tutti con te Christian”. Così invece l’Atalanta: “Forza Christian”.

Chi manca? Proprio la Juventus. Almeno, fino alla mattinata successiva. Scorrendo l’account ufficiale dei bianconeri, nella giornata di ieri (12 giugno) c’è spazio per gli auguri a due ex, Mauricio Isla e Beniamino Vignola. Poi per l’emozione legata al debutto di Ramsey con la maglia del Galles. Quindi per un focus su Soulé, stellina della Juventus Under 19. Infine, per un’immagine di Bonucci e Chiellini che esultano in maglia bianconera: “Euro 2020 in bianconero è iniziato così”.