Donnarumma eroe o sopravvalutato? Arriva la risposta del web

E ora chi osa discuterlo? Questo il titolo di un editoriale del Corriere dello sport su Gigio Donnarumma dopo la sua prova contro l'Ungheria. Ma la risposta arriva dal web. E son tanti quelli che ancora non perdonano niente all'ex portiere del Milan. E non sono solo i milanisti ma tanti fan della nazionale che gli danno le colpe per il flop nelle qualificazioni Mondiali: "Chi non capisce che il portiere moderno oltre alle mani, ha bisogno di due piedi. Oramai il portiere è quasi un giocatore di movimento che partecipa alla manovra della squadra", oppure: "Tra i pali è uno dei migliori, nel complesso non arriva tra i primi 5, è cronaca" e ancora: "Ottima partita, la prima in quasi 2 anni (conditi da più di 20 cappellate costate CL e mondiali) dall'Europeo. In pratica Cragno o Provedel di ottime partite in 2 anni ne hanno fatte ben più di 10... ma non mi sembra siano titolari in nazionale e milionari a Parigi".

C'è chi scrive. "Bellissime parate, sui movimenti di istinto. Dove invece c'era da evidenziale la tecnica le sbaglia tutte. Uscite senza capire dove cade la palle e respinte sbagliate. Non sarà mai Buffon!" e poi: "E l'uscita a farfalle che ha fatto nel primo tempo? Tra i pali si sa che è forte, sono le uscite che rovinano la media" e ancora: "Vivete in un mondo a parte, ci siamo giocati il mondiale per una sua non parata ed il PSG ha perso la Champions per colpa sua. Grandi parate con l’ungheria ma le due uscite a vuoto le ho viste solo io?" e anche: "È inutile che cercano di ripulirgli l'immagine . Rimane un portiere mediocre" e infine: "ha fatto due parate dopo un anno e mezzo , che comunque non ci han portato ai mondiali ……dovete finirla di esaltare sto pagliaccio".