Dietrofront SuperLega: l’ironia social: E’ il Birra Moretti

20/04/2021 21:00

Sembra essere durato meno di tre giorni il progetto Super League. Almeno sono queste le indiscrezioni delle ultime ore. Stando alle voci che arrivano dall’Inghilterra e dalla Spagna, 5 dei dodici club fondatori sono pronti a fare un clamoroso dietrofront e a lasciare la competizione prima ancora della sua nascita. Le prime notizie sono arrivate dall’Inghilterra con le voci riguardati nell’ordine Chelsea, Manchester City e poi a seguire anche Manchester United e Liverpool. Mentre dalla Spagna sembrano avere dei dubbi anche Barcellona e Atletico Madrid. Il progetto che mirava a rivoluzionare il mondo del calcio sembra sull’orlo di sgretolarsi.

L’ironia dei social

Le voci sulle prime defezioni all’interno dei 12 club fondatori ha letteralmente scatenato l’ironia dei social come quella di Antonio: “Praticamente sta diventando un’edizione del Birra Moretti con l’aggiunta del Real Madrid”. E c’è chi prova a delineare gli scenari futuri: “Secondo me ne usciranno tutte e si accorderanno con la Uefa per avere il posto fisso in Champions ogni anno e tutti sono contenti”. Mentre Claudio sperava in uno United squalificato in vista delle semifinali d Europa League: “Potevano aspettare altri 10 giorni prima di chiamarsi fuori”.