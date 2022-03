Derby, la profezia di Giuseppe Cruciani scatena i social

02/03/2022 09:31

Del derby di coppa Italia di ieri a San Siro tra Milan e Inter si era parlato a lungo anche su Italia1 lunedì sera, durante Tiki-Taka, lo show condotto da Piero Chiambretti. In quella circostanza l'ospite fisso Giuseppe Cruciani si era avventurato nel pronostico secco dicendo: "Giocatevi 100 euro sullo 0-0, abbiate fede…”. E alle rimostranze degli altri aveva ribadito: “Finisce 0-0, poi non dite che non vi avevo avvisato”. Lo ricorda in un tweet Fabrizio Biasin e monta la bufera sul web: "Aveva pronosticato pure il due a uno del Napoli contro la Lazio, mi sa che la prox volta lo ascolterò" o anche: "Allora lo sapevano anche gli attaccanti del milan, è evidente. E un millno l'avrà puntato anche l'arbitro" oppure: "Cassano aveva pronosticato un grande derby. Era ovvio lo 0-0"

C'è chi scrive: "Cruciani capisce di calcio mille volte più dei sedicenti esperti", oppure: "Io gli ho dato retta,una delle poche volte" e ancora: "Chiediamogli come finisce la guerra in Ucraina".

Non mancano voci ostili: "Ci ha preso per puro caso" e poi: "Milan in controllo quasi completo, non vince per la pochezza tecnica di chi tira in porta. Inter sempre in ritardo, fallosa, sempre con gomiti alti. Manca un rigore evidente ed un rosso, ma siamo vaccinati a questi scempi. Cruciani è come la sua trasmissione…" e infine: "La cosa più imbarazzante e che sono la prima e la seconda in classifica del campionato... Questo è lo spot del livello raggiunto dal campionato italiano".