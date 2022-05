Del Piero affonda il coltello nella ferita dell'Inter del 5 maggio

05/05/2022 12:38

Lui c'era. In campo a Udine mentre l'Inter crollava sotto i colpi della Lazio. Era il 5 maggio 2002 e dal quel giorno questa data è rimasta appiccicata sulla pelle dei nerazzurri a vita e a futura memoria dall'altra parte per la rincorsa vincente della Juve. Alex Del Piero ricorda su Instagram quel giorno indimenticabile con un post accompagnato da un collage di foto di quel giorno: “5 maggio 2002, quando ci credi FinoAllaFine tutto può accadere”. Una ricorrenza che è stata tramandata anche alle nuove generazioni di juventini, a quelli che erano troppo piccoli o che addirittura non c’erano ancora.



Come Mario: “non ero ancora nato ma godo ancora”. E Francesco: “Godo ancora nonostante io avessi 3 mesi e 4 giorni di vita”. Un tripudio di cuori, messaggi di affetto e “godiamo ancora” travolge il profilo Instagram dello storico capitano bianconero. E Michele accenna al futuro: “Torna a casa capitano ci manchi”. Alessia fa professione di amore: “Non c’è bianco senza nero, non c’è Juve senza del Piero”. Eliss aggiunge: “È proprio vero! Ricordi indimenticabili”. Alessandro fa un paragone tra le righe pensando a quella squadra: “La Juve aveva 15 campioni”. E Gionni esagera: “La giornata ‘INTERNAZIONALE’ del calcio”. Mentre Monaco 8097 afferma: “Che bei ricordi è la nostra Champions quella stagione”.