Costacurta scatena tifosi Milan: Il migliore sta al Napoli

29/10/2021 10:28

Non è mai stato troppo amato dai tifosi del Milan da quando ha smesso di giocare. Billy Costacurta ha il pregio di parlare senza peli sulla lingua e senza dover per forza elogiare la sua ex squadra e questo spesso gli ha attirato qualche antipatia da parte dei suoi vecchi tifosi. A Sky ieri Costacurta ha scatenato ancora una piccola polemica dicendo

“Il Napoli ha il miglior difensore centrale del mondo che è Koulibaly e il miglior terzino basso d’Europa. Parlo di Di Lorenzo, chiaramente: secondo me in fase difensiva a destra non c’è nessuno come lui a livello europeo”.



I complimenti di Costacurta a Di Lorenzo hanno scatenato la reazione del web, soprattutto da parte dei tifosi rossoneri: “Sta parlando dello stesso Di Lorenzo che mi fa imprecare ogni volta che gioca in Nazionale?”, domanda il milanista Claudio.o anche: “Ma se in finale agli Europei abbiamo preso gol perché si è perso Shaw”, oppure: “Dice ‘laterale basso più forte d’Europa’, ovviamente si sbaglia perché Calabria se lo fuma quando vuole”, e ancora: “Imbarazzante Costacurta… Di Lorenzo giocatore normalissimo”, e infine: “Come Costacurta era meglio di Maldini”.