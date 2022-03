Ciao Capitano, il web piange la morte di Pino Wilson

06/03/2022 08:52

La notizia è arrivata all'improvviso: Pino Wilson non era malato, aveva solo 76 anni. Fatale gli è stato un ictus che lo ha tolto alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio che lo piange. Come lo storico tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi. La voce di Tutto il calcio scrive su twitter: "Non ci credo, non è possibile... Il Capitano. Che terribile notizia. Un pezzo della mia vita da tifoso..".

Commosso il ricordo della Lazio su Twitter: “Insieme, siamo diventati Campioni. Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna”. Tantissime le testimonianze d’affetto di tifosi e appassionati. “Sei stato il capitano dello scudetto, adesso riabbraccerai Tommaso, Giorgio, Felice, Mario, Luciano e tutti gli altri di quella magnifica banda”, o anche. “Già me li vedo a litigare in paradiso”, oppure: “Umiltà, gentilezza e sincera simpatia”.

Spopola l'hashtag #CiaoCapitano. C'è chi scrive: "Abbiamo perso un uomo dei miei ricordi fantastici 1974 LAZIO magnifica ci aveva resi felici orgogliosi la banda Chinaglia,il maestro Maestrelli e Capitan Wilson quante gioie ,addio Capitano sei sempre x sempre nel cuore di tutti i Laziali riposa in pace" e poi: "Lui insieme a Giorgione era la Lazio. Classe immensa, uno dei pochi che non guardava mai il pallone quando lanciava. Solo Krol e Baresi lo facevano oltre a Lui. Mostrerai la tua classe anche nel Paradiso dei Laziali" e infine: "Wison, Chinaglia, Re Cecconi.. il mio primo coro da bambino, ora lo cantano gli angeli".