Cassano non si ferma, nuove frecciatine a Mourinho

01/03/2022 12:15

Il successo all'ultimo assalto della Roma a La Spezia non ha placato la vis polemica di Antonio Cassano nei confronti di José Mourinho. Anzi, proprio l'assenza dello Special One in Liguria ha dato la stura all'ex trequartista per nuovi affondi nei confronti del portoghese. Tranchant le dichiarazioni di Cassano nel corso dell'ultima diretta della Bobo Tv, il programma su Twitch che lo vede protagonista al pari di altri ex calciatori e opinionisti del calibro di Christian Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani. Ecco il passaggio sui giallorossi: