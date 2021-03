Caso Lazio, social impazziti: faranno lo stesso anche con la Juve?

26/03/2021 15:00

La richiesta del procuratore federale Chiné a proposito del processo alla Lazio per il caso tamponi ha scatenato in breve un'onda irrefrenabile di commenti sui social. Si è passati dalle indiscrezioni più pessimistiche, con tanto di richiesta di 6, 8 o addirittura 10 punti di penalizzazione al club di Lotito, a quelle che sono state le proposte di pena effettive, decisamente meno stringenti: multa da 200mila euro al club e pene ad personam per il presidente Lotito e i due responsabili medici.

Richieste Lazio, Ziliani indignato

Tra i più indignati per le richieste di Chiné è il giornalista Paolo Ziliani, che sul suo profilo Twitter scrive tra il serio e il faceto:

"Okay, il prezzo è giusto. Una bella multa al club (avessi detto!) e un’inibizione al dirigente maggiormente implicato, e così come passa in cavalleria il caso tamponi-Lazio passerà in cavalleria, ammesso che la FJGC lo affronti mai, il caso Suarez-Juventus. Messaggio ricevuto".

Richieste Lazio, le reazioni

Tantissimi i commenti degli utenti social. "Non avrà mai più di 10 mesi altrimenti deve lasciare la carica di consigliere federale scommettiamo che i mesi si commuteranno in sanzione pecuniaria?", scrive un esperto. "Faranno lo stesso anche con la Juve? Credo proprio di sì", ipotizza un altro fan. "Quindi, fatemi capire, la Lazio ha beneficiato di giocatori che non dovevano scende in campo, che hanno segnato oltretutto, ha vinto ma non perderà punti??? MA DAVVERO???", domanda un utente inviperito.