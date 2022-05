Capuano provoca su Mbappé e scatena i tifosi

21/05/2022 19:30

Continua a far discutere i social la questione legata al faraonico rinnovo contrattuale di Kylian Mbappé con il Psg. Sull'argomento è interventuto anche il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, che dal suo profilo Twitter commenta:

Nel 2020-2021 il PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il rinnovo di Mbappe, alle cifre circolate, peserà per oltre 200 mln a stagione sul bilancio tra ingaggio e bonus alla firma. Però a voi va bene così.

Il post non passa inosservato ai tifosi che colgono l'occasione per punzecchiare Capuano: "Tranquillo Giovanni si inventano anche loro uno scambio sul modello Pjanic/Arthur e il bilancio è a posto" e ancora: "Il PSG non ha problemi economici, vai a fare i conti in tasca a chi i soldi non li ha e li spende da anni. Quando il Real prendeva in una sessione di mercato Benzema , Ronaldo e Kakà era molto più bello vero?", o anche: "Sinceramente a me va bene, non sono io che faccio le regole. Grazie per aver pensato a noi".

I commenti sono davvero tanti. "Parlaci dei due aumenti di capitale da quasi 800 milioni di quelli del Piemonte...", scrive un altro tifoso e poi: "Giova hai fatto i conti e se fosse andato a Real?", "Plusvalenze fittizie come in Italia e sistemano tutto", "Praticamente l'unica squadra tra le big europee che ha un bilancio in positivo è il Bayern Monaco, però tocca fare i conti in tasca solo al PSG".