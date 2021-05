Bufera anche su Marocchi: Tifosi Juve increduli

16/05/2021 16:30

E' una giornata interminabile per la Juventus quella di oggi. Ed è davvero brutta. Dopo la delusione per aver sentito l'ex capitano Alessandro Del Piero parlare di rigore inventato, dopo il pranzo rovinato dal Napoli, che ha quasi di fatto escluso i bianconeri dalla prossima Champions col successo a Firenze, arrivano le parole di un altro ex juventino che fanno saltare dalla sedia i fan. Si tratta di Giancarlo Marocchi che a Sky, tornando su Juve-Inter, ha detto

Se si potesse, la gara sarebbe da rifare… Provo a stare da parte degli arbitri: ci sono giocatori tipo Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale

I tifosi si ribellano sul web

Fioccano commenti sorpresi: "Marocchi è giá stato avvistato a consegnare curriculum in giro?" oppure: "Qualcuno sta già abbandonando la nave, ieri Del Piero oggi Marocchi. Meglio tardi che mai" o anche_ "Capisco Marocchi che deve pur mangiare... Deluso dal Capitano".

I tifosi sono increduli: "Sicuramente c'è un errore, magari non parla di Juventus, magari non parla dei giocatori della Juventus magari non è Marocchi" o anche: "Marocchi dice questo perché tanto hanno perso i diritti della serie A e non hanno più paura di nulla. Altrimenti non me lo spiego" oppure: "Baggio si riferiva proprio a questa feccia, Marocchi vai a fare l'orto che di calcio non ne hai mai capito niente" e infine: "Si sta avvicinando la fine del mondo oppure Marocchi semplicemente non si è reso conto di ciò che ha detto?".