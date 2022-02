Biasin sta con Inzaghi e scatena le critiche dei tifosi

24/02/2022 15:29

Durante la conferenza di vigilia della gara di domani con il Genoa Simone Inzaghi ha ribadito che tra le richieste che gli aveva fatto la società al momento di ingaggiarlo non c'era lo scudetto. Per Fabrizio Biasin è sbagliato mettere pressione al tecnico. Il giornalista del quotidiano Libero scrive su twitter

“In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa". Inzaghi dice la verità. Se l’obiettivo si è spostato più in su è merito del buon lavoro fatto da tutti, ma dire ora “l’Inter DEVE vincere lo scudetto” è una forzatura mediatica. “Prova”, non “deve”.

Non sono d'accordo però i tifosi: "Mai visto una squadra detentrice non partire per vincere ancora. Siamo seri" o anche: "I campioni in carica DEVONO riconfermarsi, sempre. Se non riescono è un fallimento. Funziona così" oppure: "Corretto, ma è anche vero che considerato il campionato che ne è venuto fuori, non vincerlo sarebbe quantomeno una grossa delusione. O no?" e ancora: "Deve, non prova. Perché gli avversari sono rimasti fermi o in fase di ricostruzione. L'Inter può perdere il campionato, se vince ha fatto il suo"

C'è chi nota: "Inzaghi deve vincere per se stesso. E' il suo obiettivo in primis. E' lui che non ha mai vinto, quindi nascondersi dietro al dito non serve" e anche: "L' Inter è la squadra più forte e quindi è normale abbia addosso il peso del pronostico. Questo mettere le mani avanti non è da grande allenatore..." e poi: "Più che altro visto come vanno gli altri e la situazione ... Vincere è alla portata dei nostri ... Obiettivo in partenza o no... È lì... Prendiamoci sto scudo".

Un tifoso di un altro club infine osserva: "Sostanzialmente ha detto che l’Inter non può essere considerata una grande squadra quindi? Mai sentito al mondo che ad una grande squadra non venga chiesto di confermarsi campione. State delirando per due partite perse. Mah"