Biasin attacca: “Incredibile, su di lui sempre polemiche”

12/04/2021 18:12

L’Inter continua a viaggiare a vele spiegate verso la conquista dello scudetto. Ma le polemiche non mancano mai nonostante la squadra di Antonio Conte stia tenendo un cammino davvero incredibile. Questa volta a finire nel mirino è Christian Eriksen.

Biasin polemico

Il giornalista Fabrizio Biasin si è sempre schierato dalla parte del danese anche e soprattutto quando Antonio Conte non loro ha fatto giocare e anche stavolta non fa eccezione: “Quando è arrivato dicevano che non serviva, quando non giocava dicevano che non era adatto alla A, quando ha iniziato a giocare che non correva. Oggi altre polemiche: non segna. E il paradossa è che forse stiamo parlando del calciatore meno polemico al mondo. Che bellezza”.

La reazione dei social

Sono tanti i tifosi dell’Inter che si schierano dalla parte del calciatore danese che silenziosamente è diventato una delle armi in più della squadra di Conte: “Eriksen ha velocizzato le transizioni dell’Inter. Riesce con un tocco a servire le due punte addosso o nello spazio, agli altri ne servono uno o due in più. Per non parlare dell’aiuto che offre nel trovare soluzioni con le squadre chiuse. Ma è più comodo parlare di gol e assist”. Mentre Gianalessandro scrive: “Devi capire che quando l’Inter vince tutti corrono a cercare qualcosa che non va. Oggi come nel 2021, ricordi i cari Lippi e Sacchi a proposito della Champions senza italiani? Bisogna rifarci l’abitudine, ora che torniamo dove ci spetta diamo fastidio a molti”.