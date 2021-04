Biasin accende la polemica: “Dove giocherà?”

15/04/2021 18:22

Continua il caso Donnarumma. La situazione legata al rinnovo contrattuale del portiere del Milan continua a essere un caso di difficile situazione e si sta trasformando sempre di più in una telenovela. La società rossonera probabilmente era convinta di poter risolvere questa situazione già da diverso tempo ma le cose hanno preso una piega diversa. Arrivati ad aprile con solo una piccola porzione di stagione ancora da giocare, il giovane portiere della nazionale non ha ancora deciso il suo futuro.

La provocazione di Biasin

A lanciare la provocazione è il giornalista Fabrizio Biasin che sul suo account Twitter scrive: “Domande che non cambieranno le sorti del mondo ma tanto un tweet non costa niente: dove giocherà l’anno prossimo Donnarumma?”.

La reazione dei social

L’argomento è di quelli che fa scaldare i tifosi che dopo mesi di trattative, di voci e indiscrezioni cominciano a essere piuttosto stanchi di questa situazione. Cristiano ha già in mente la destinazione: “Al Paris Saint Germain per me ha già un accordo”. Ma se la gran parte dei tifosi è ancora sicura che il giocatore resterà in rossonero, c’è chi ha perso la pazienza: “Dove vorrà lui - dice Pino - Basta che finisce questo cinema ogni volte che deve rinnovare. E’ stucchevole”. Mentre Leonardo dice: “Per la Juve a 0 sarebbe un colpo clamoroso. Ma penso rimarrà al Milan”.