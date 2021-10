Anche Napoli contro Sarri: ma di che si lamenta ancora?

01/10/2021 13:55

La sua squadra sta iniziando a ingranare ma oltre a vedere la vera Lazio si sta vedendo anche il vero Sarri, quello che polemizza e si lamenta di tutto. L'ultimo sfogo è sui calendari, un chiodo fisso del tecnico di Figline. La polemica con la Lega non si è limitata al botta e risposta, la replica ufficiale ("non conosci il regolamento") non è bastata a placare Sarri. Dopo la gara di Europa League l'allenatore biancoceleste è tornato sul tema dicendo

Io non conosco il regolamento, ma forse neanche loro. C’è espressamente un comunicato del 2021 a Luglio, non c’è riscontro sulle 48 ore. A norma di regolamento Lega possiamo giocare ma esiste il buon senso. Non mi sembra un bel trattamento, lo dico a tutela del popolo laziale. Se nelle prossime settimane, lo stesso trattamento lo avranno anche Roma e Napoli, altre due squadre che giocano in coppa il giovedì, sarò ugualmente disturbato

Si schiera con lui Maurizio Pistocchi, da sempre fan di Sarri, scrivendo su twitter

La Lega fa sapere di essersi attenuta al regolamento nella definizione degli slot delle partite della 7^giornata e che per esigenze Tv lo stesso slot di Bologna-Lazio (12:30) toccherà anche a Roma e Napoli. Ciò non toglie che la disparità rimanga

Fioccano le reazioni e anche da Napoli lo attaccano: "Il Napoli in 8 giorni ha dovuto fare tre trasferte: Leicester, Udine e Genova. Più ore di viaggio che di campo. Il signor Sarri, che dichiarò di volersi arricchire, si convinca che non può volere soldi e farsi il calendario a proprio piacimento." oppure: "siamo in emergenza, alcuni nazionali rientrano il giorno prima della ripresa dei campionati. Per interessi economici( società indebitate) hanno deciso di non sacrificare alcuna competizione di club e nazionali.Quindi i calendari sono compressi" e ancora: "Quando l'anno scorso dopo il giovedì la Roma giocava di Sabato sera (e Fonseca se ne lamentava) nessuno ne parlava adesso se ne accorgono tutti ... ma va va !!!!!!!"" e infine: "La Roma ha giocato a 3000 km da casa ieri sera...la lazio in casa a 20 minuti di pullman dalla sede sociale di Formello. Non vedo disparità...al massimo equità"