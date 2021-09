A Tiki Taka Cruciani per una volta convince tutti

21/09/2021 16:15

La consueta polemica con Raffaele Auriemma non è mancata, ma ormai si sa, fa parte del copione che il giornalista napoletano prenda in giro la Juve (ora che si può) e che arrivi la controreplica del conduttore de La Zanzara ma stavolta Giuseppe Cruciani è riuscito a mettere d'accordo anche molti suoi critici a Tiki-Taka. E non parlando di calcio. Nel corso del talk show di Italia1 condotto da Piero Chiambretti si è è parlato anche di vaccini e della necessità o meno di sottoporsi all'inoculazione da parte dei calciatori. Mauro ha preso una posizione netta in tal senso ma Cruciani ha ricordato che l'unico calciatore che di recente ha contratto il virus era Giroud, che il vaccino l'aveva fatto.

Tanti i commenti sui social: "Massimo Mauro che da degli idioti ai calciatori che non vogliono vaccinarsi, dall'alto della sua Scienza fa già ridere così" o anche: "Grandissimo Cruciani su unico caso nelle ultime settimane di calciatore positivo covid: Giraud che era già vaccinato!", oppure: "Vergognoso fare propaganda per i vaccini offendere chi non si piega a una dittatura sanitaria con toni offensivi e istigazione all'odio tutto questo finirà un giorno e ne sarete in parecchi a rimanere a casa" e ancora: "Dite a quei due imbecilli che chi non si vaccina non è né stupido né idiota ma esercita un suo diritto fino a quando sarà possibile farlo. Ma che pagliacci, devono sporcare anche una trasmissione sul calcio. Davvero non se ne può più" e poi: "Tutta sta gente vaccinata terrorizzata di stare accanto ad uno che non lo è non la comprendo" e infine "Pare che anche a TikiTaka son tutti diventati virologi,e pure su un programma di calcio rompete con i vaccini"