Vicenza-Milan, le formazioni ufficiali

06/08/2022 17:47

Sono state ufficializzate le formazioni di Vicenza-Milan che si affrontano al Menti in amichevole alle 19 (diretta Sportitalia)

Perl l'ultimo test della pre-season rossonera Pioli schiera Rebic punta centrale. Alle sue spalle Messias, Brahim Diaz, Leao. Solo panchina per De Ketelaere che dovrebbe entrare a gara in corso. Non c'è Giroud a causa di un affaticamento muscolare. Le assenze di Simon Kjaer e Tiemoué Bakayoko, invece, rientrano nel programma di gestione dei calciatori, considerando che domani i rossoneri affronteranno un'altra amichevole contro la Pergolettese. Questa la formazione del Milan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Adli, Lazetic, Florenzi, Pobega, Krunic, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. Allenatore: Pioli