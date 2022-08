Vicenza-Milan, dove vederla in diretta, l'ora esatta della gara e le formazioni

06/08/2022 10:14

Contro il Vicenza, il Milan giocherà l'ultima amichevole della sua pre-stagione in vista dell'inizio del campionato. Dopo la convincente vittoria al Vélodrome contro il Marsiglia ed il mini-tour europeo, si torna in Italia. Ad ospitare il match, infatti, sarà lo stadio 'Romeo Menti', impianto casalingo del Lanerossi. Calcio d'inizio previsto per le ore 19. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Pioli dovrebbe puntare sulla formazione titolare che, poi, dovrebbe giocare alla prima di campionato il 13 agosto contro l'Udinese: Maignan in porta, difesa a 4 con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, Tonali e Bennacer in mediana, con Giroud davanti supportato da Messias a destra, Adli in mezzo preferito a Diaz e Leao a sinistra. Queste le probabili formazioni:



VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Greco; Ferrari, Rolfini. All. Baldini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Adli, Leao; Giroud. All. Pioli.