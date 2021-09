Udinese-Napoli, dove vederla e le formazioni

19/09/2021 14:13

Avrà il vantaggio di conoscere il risultato di tutte le rivali il Napoli che chiuderà il turno di serie A domani sera (ore 20.45) al Friuli contro l'Udinese nel posticipo. La sfida tra Udinese e Napoli potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche attraverso le console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

Il match sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Non pensa ancora al turnover massiccio Spalletti che farà solo 3-4 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato per 2-2 in Inghilterra con il Leicester in Europa League. Torna Mario Rui a sinistra al posto di Malcuit con Manolas che affiancherà in mezzo Koulibaly. A centrocampo mediana con Anguissa e Fabian. Panchina per Lozano che sarà sostituito da Politano con Zielinski e Insigne a completare il terzetto dietro Osimhen. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti