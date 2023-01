Spezia-Roma, le formazioni e dove vederla in tv

21/01/2023 15:46

Trasferta delicata per la Roma che domani alle 18 giocherà in Liguria: al Picco c'è Spezia-Roma. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Con Zaniolo che si è chiamato fuori, rifiutando la convocazione, non ci dovrebbero essere grandi novità nello schieramento dei giallorossi che potrebbero ripresentare una formazione molto simile a quella che ha battuto la Viola con la sola novità rappresentata da Ibañez al posto di Kumbulla. A centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere formata da Cristante e Matic, mentre in attacco il tridente sarà composto da Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham. In casa Spezia nvece Kiwior, che proprio nelle ultime ore è stato ceduto dalla società ligure all’Arsenal per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, è out. Queste le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Hristov, Caldara; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celio, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho