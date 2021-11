Spartak-Napoli, dove vederla e le formazioni: Spalletti nei guai

22/11/2021 15:05

Sarà un Napoli con tanti assenti quello che affronterà - per la penultima giornata della fase a gironi di Europa League - mercoledì alle 16.30 lo Spartak Mosca. L'occasione per la squadra di Spalletti di prendersi la rivinvicita dopo la sconfitta dell'andata al Maradona e di confermarsi prima nel girone. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali su cui poter guardare la partita saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN (con telecronaca di Stefano Borghi) e su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati accessibile scaricando l'app su computer, telefoni cellulari e tablet.

Data e orari inconsueti per un match di Europa League, dovuti ad un calendario che prevede Lokomotiv-Lazio di giovedì e che impedisce - per ragioni di ordine pubblico secondo le regole imposte dall'UEFA - che due squadre della stessa città giochino una partita europea nel medesimo giorno.

Alle assenze di Demme, Politano e Zanoli colpiti dal Covid e di Osimhen infortunatosi ieri, si aggiunge anche quello di Anguissa. In porta dovrebbe toccare a Meret, nessun cambio in difesa ma stravolti centrocampo e attacco. In mezzo con Fabian Ruiz ci sarà Lobotka. Davanti con Insigne tocca ad Elmas a destra mentre centravanti sarà uno tra Petagna e Mertens. Queste le probabili formazioni:



SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All. Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Petagna, Insigne. All. Spalletti.