Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Le scelte di Pioli per lo scudetto

22/05/2022 16:35

Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo-Milan che alle 18 si affrontano al Maipei Stadium per l'ultima giornata di serie A. Arbitra Doveri di Roma. Nessuna rivoluzione da parte di Pioli che si affida ai suoi fedelissimi. Con Maignan in porta la linea difensiva è composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hermandez. In mediana con Tonali c'è Kessie. Prima punta Giroud supportato dai trequartisti Saelemaekers, Krunic e Leao. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Henrique; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.