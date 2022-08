Sassuolo-Milan, le formazioni e dove vederla: Pioli rivoluziona l'attacco

28/08/2022 12:25

Dopo il successo per 2-0 sul Bologna torna in campo già martedì il Milan. Al Maipei Stadium alle 18.30 c'è Sassuolo-Milan. La gara sarà trasmessa in streaming su Dazn, con telecronaca affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.

Stefano Pioli pensa al turnover in attacco, anche in vista del tour de force che aspetta i rossoneri tra campionato e Champions. Difesa confermata con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. In mezzo con Tonali c'è Bennacer mentre tre sono le novità previste sul fronte offensivo. Al posto di Messias c'è Saelemaekers, Rebic potrebbe giocare al posto di Leao con De Ketelaere dal 1'. Come prima punta dovrebbe scoccare l'ora di Origi al posto di Giroud. Nel Sassuolo conferma per il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Defrel. Queste le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Defrel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi