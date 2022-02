Salernitana-Milan, le formazioni: Le scelte di Pioli

18/02/2022 12:22

Vuol mantenere il primato in classifica il Milan che torna in campo domani sera nell'anticipo della VII giornata di serie A. Alle 20.45 all'Arechi c'è Salernitana-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn (telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin) e su Sky Sport Uno (201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). con telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.



Nicola, al debutto sulla panchina granata dopo l'esonero di Colantuono, pensa al terzetto Perotti-Bonazzoli-Kastanosa supporto di Djuric. Affaticamento muscolare per Verdi che difficilmente recupererà. Nel Milan out Ibrahimovic, Kessie può andare in panchina poichè diffidato: spazio a Bennacer assieme a Tonali, con Brahim Diaz, Saelemaekers favorito su Messias e Leao sulla trequarti e Giroud centravanti. Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Perotti, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli