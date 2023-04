Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Le decisioni su Dybala e Giroud

29/04/2023 16:58

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Milan che si affrontano alle 18 all'Olimpico in uno degli anticipi di serie A. Arbitra Irrati. Mourinho alla fine rinuncia a Dybala e sceglie Belotti al fianco di Abraham con Matic, Pellegrini e Cristante in mezzo e Celik e Spinazzola sulle fasce. Nel Milan Giroud ce la fa e gioca dal 1' con Diaz, Bennacer e Leao alle sue spalle e Tonali-Krunic in mediana. Torna capitan Calabria, in difesa c'è Kjaer con Tomori. Queste le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini; Spinazzola, Belotti, Abraham. All. Mourinho



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli