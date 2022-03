Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby

19/03/2022 21:12

Dopo il 3-2 della gara di andata che ha premiato la Lazio, domani alle 18 la Roma cerca vendetta in un derby che si prospetta elettrico e che potrebbe dire molto in chiave europea. L'Olimpico torna al 100% della capienza e la cornice di pubblico sarà certamente la migliore delle ultime stracittadine.

José Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini, ma il capitano dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, spazio a Sergio Oliveira o Mkhitaryan sulla trequarti. Quello che è certo è che l'armeno e il portoghese giocheranno, da decifrare il posizionamento: uno in mediana con Cristante, l'altro sulla trequarti dietro a Zaniolo (che stringe i denti) e Abraham. Sugli esterni, ancora fiducia a Zalewski e Karsdorp. Dietro, Mancini, Smalling e Ibanez a protezione della porta di Rui Patricio.

In casa Lazio, Sarri recupera Lusi Alberto, regolarmente in campo accanto a Lucas Leiva e l'intoccabile Milinkovic-Savic. Squalificato Zaccagni, spazio all'ex giallorosso Pedro e Felipe Anderson a supporto di Immobile. Ballottaggio in difesa, con Lazzari che pare favorito su Hysaj. Completano l'undici iniziale, Strakosha in porta, Acerbi e Luiz Felipe al centro, Marusic sull'esterno.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Sergio Oliveira; Zaniolo, Abraham.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.