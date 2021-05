Roma-Lazio, le formazioni e dove vederla

13/05/2021 15:13

La Roma per l'onore, la Lazio per coltivare ancora qualche chances di entrare in zona Champions. Sabato sera all'Olimpico alle 20.45 c'è Roma-Lazio per l'anticipo serale della penultima giornata di serie A. Il derby capitolino sarà trasmesso sulla piattaforma digitale Dazn in diretta e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN in possesso di un abbonamento Sky potranno seguirlo in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Roma-Lazio, le scelte di Fonseca

Scelte quasi obbligate per Fonseca che anche nel derby avrà sette giocatori out per infortunio, In porta tocca a Fuzato. Linea difensiva a 4 con Mancini e Kumbulla centrali e Karsdorp e Santon sule fasce. In mediana Villardovrebbe affiancare Cristante. Davanti Pedro, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan agiranno sulla trequarti alle spalle di Dzeko. Nella Lazio out Milinkovic-Savic, favorito dal 1' Parolo, con Luis Alberto mezzala sinistra e Lucas Leiva playmaker.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.