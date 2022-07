Napoli, oggi test con l'Anaune: la probabile formazione e dove vederla

14/07/2022 10:33

C'è grande attesa per la prima uscita stagionale del nuovo Napoli. Alle 18 c'è il test con i dilettanti trentino dell'Anaune Cal di Non, squadra di eccellenza. Senza Ospina, Ghoulam, Insigne, Mertens e, soprattutto, Koulibaly, troveranno spazio volti noti ma anche diversi giovani che si stanno mettendo in mostra agli occhi di Spalletti che alternerà tutti i giocatori disponibili della rosa. Difficile che possa giocare Osimhen, arrivato solo ieri nel ritiro di Dimaro, sicura invece l'assenza del neo-acquisto Olivera che sta lavorando a parte per un problema fisico. La partita sarà visibile gratuitamente sul canale facebook del club azzurro. Questo dovrebbe essere l'undici iniziale del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Anguissa; Zerbin, Lozano, Petagna. All. Spalletti.