Napoli-Milan, le formazioni: Le ultime mosse di Spalletti e Pioli

01/04/2023 14:56

Riprende col botto la serie A dopo la sosta. Domani alle 20.45 al Maradona c'è Napoli-Milan, arbitra Rapuano di Rimini. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Telecronisti saranno saranno Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni.

Nel Napoli manca Osimhen che sarà sostituito da Simeone, il consueto ballottaggio in attacco è stato vinto da Politano su Lozano, mentre Mario Rui è in pole per occupare la corsia mancina rispetto ad Olivera con Di Lorenzo a destra e Kim-Rrahmani centrali. Raspadori andrà in panchina.

Nel Milan Pioli rispolvera la difesa a 4 con Kjaer centrale assieme a Tomori. Tra le linee Brahim Diaz in ballottaggio con Krunic, c'è Giroud. Out sia Kalulu che Messias. Ibra di nuovo ko. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennace; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.