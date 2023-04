Napoli-Milan, le formazioni: Le scelte di Spalletti e Pioli

16/04/2023 12:07

Archiviati i deludenti pareggi in campionato contro Verona e Bologna Napoli e Milan si tuffano sulla Champions. Martedì alle 21 al Maradona c'è Napoli-Milan, ritorno dei quarti. Si parte dall'1-0 dell'andata per i rossoneri, arbitra Marciniak. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Senza gli squalificati Anguissa e Kim Spalletti pensa a Ndombele a centrocampo e a Juan Jesus in difesa come partner di Rrahmani. Terzino sinistro torna Mario Rui. In attacco Osimhen è recuperato e gioca con Kvara e Politano. Milan con l'11 che ha battuto due volte in 10 giorni gli azzurri: Kjaer titolare in retroguardia, Krunic mediano ed una linea di trequartisti alle spalle di Giroud formata da Brahim Diaz, Bennacer e Leao. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.