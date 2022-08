Napoli-Espanyol, dove vederla in diretta, l'orario della gara e le formazioni

06/08/2022 10:02

Ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A per il Napoli di Spalletti: gli azzurri oggi affronteranno l'Espanyol alle ore 19:00 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Come per le altre amichevole in Abruzzo dei partenopei, anche la sfida contro l'Espanyol sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming sul canale Facebook del Napoli in pay per view (al costo di 2,99€). I conduttori saranno Claudia Napolitano e Luca Turco con l'inserimento frequente dei Fius Gamer Antonio, Andrea e Mirko Fusco. Oltre alla partita, raccontata da Carlo Alvino, ci sarà l'intervista a Luciano Spalletti nel post gara, calciatori e tifosi.



Quella contro l'Espanyol è l'ultima delle quattro amichevoli che hanno visto i partenopei sfidare l'Adana Demirspor, Maiorca e Girona ottenendo due pareggi ed una vittoria. Spalletti sceglie Kim e Rrhamani al centro del quartetto difensivo con Di Lorenzo e Mario Rui a difendere la porta presieduta da Meret. A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz mentre il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Politano, Osimhen e Lozano. Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano.

Espanyol (4-3-3): Lecomte; Gil, Cabrera, Recasens, Puig; Souza, Darder, Bare; Embarba, Joselu, Puado.