Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv: due dubbi per Spalletti

10/03/2023 16:37

Otto giorni dopo la sconfitta casalinga con la Lazio il Napoli torna in campo e lo fa ancora al Maradona. Avversaria di turno l'Atalanta, squadra che lotta per un posto in Europa e che spesso ha dato fastidio agli azzurri nei lunghi anni della gestione Gasperini. Fischio d'inizio sabato alle 18, arbitro il signor Colombi di Como. Diretta streaming su Dazn, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Atalanta, le scelte di Spalletti e Gasperini

Un indisponibile tra i titolarissimi azzurri: si tratta di Lozano, che proverà a recuperare per l'Eintracht. Al suo posto pronto Politano. Per il resto, quello tra Elmas e Zielinski è l'unico possibile ballottaggio per Spalletti, col polacco favorito. In campo dunque il miglior Napoli possibile, contro un'Atalanta che invece dovrà fare a meno di Koopmeiners a centrocampo: al suo posto l'ex salernitano Ederson. In attacco riflettori puntati su Hojlund, nel mirino di diverse big (tra cui lo stesso Napoli). Questi i possibili undici titolari di entrambe le squadre:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini