Milan-Sassuolo, le formazioni e dove vederla in tv

27/11/2021 13:13

Archiviato il successo in Champions di Madrid il Milan si rituffa sul campionato. Domani a San Siro alle 15 c'è Milan-Sassuolo. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e la telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Pioli ha sempre qualche assente in squadra: oltre a Calabria anche Giroud è ko, così come Rebic. Ibra dovrà stringere i denti ma la novità è il recupero di Maignan che torna dal 1'. Anche Leao sta bene e sarà titolare sulla trequarti con Saelemaekers e Diaz. Terzini saranno Kalulu - con Tomori che dovrebbe recuperare per mercoledì - e Theo Hernández. In mediana niente Tonoli, sarà Bennacer ad affiancare Kessie. Nel Sassuolo in attacco Scamacca sarà il riferimento centrale, con Berardi, Raspadori e Frattesi, cui è stata tolta la squalifica dopo il ricorso, a sostegno sulla trequarti. Queste le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, A. Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic. All. Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Lopez, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Frattesi; Scamacca. All. Dionisi.