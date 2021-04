Milan-Sampdoria, dove vederla e le formazioni

02/04/2021 14:01

Dopo la sosta il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato con in testa la pazza idea di riacciuffare i cugini dell'Inter. Domani a San Siro c'è Milan-Sampdoria, con diretta su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini.

Milan-Sampdoria, le scelte di Pioli

Per Milan-Sampdoria Pioli ritrova diversi elementi importanti e comincia a rivedere la squadra tipo. Mancheranno ancora Calabria e Romagnoli in difesa e in attacco Rafael Leão e Mandzukic ma torna invece a disposizione Rebic, la cui squalifica è stata ridotta dopo il ricorso dei rossoneri. Sarà lui a partire dal 1' asssieme a Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibra. In mezzo si rivede la coppia titolare composta da Kessié e Bennacer. In difesa Tomori confermato in coppia con Kjaer al centro.

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Milan-Sampdoria



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Diogo Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.