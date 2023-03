Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: Pioli non cambia

13/03/2023 19:47

Sono ufficiali le scelte di Pioli e Paulo Sousa per la sfida tra Milan e Salernitana, atto finale della 26ma giornata di serie A. Per il match di San Siro contro i campani il tecnico rossonero ha deciso di ridurre al minimo il turnover. Spazio dunque a Diaz, Leao e Giroud in attacco, con Krunic al posto di Tonali in mediana e linea difensiva formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. Tra i granata la prima punta è Dia, con Candreva e Kastanos in appoggio. Queste le due formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo; Diaz, Leao; Giroud. A disp. Tatarusanu, Mirante, Calabria, Florenzi, Kjaer, Ballo-Tourè, Gabbia, Tonali, Vranckx, Adli, Pobega, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disp. Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Sambia, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Crnigoj, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Piatek. All. Paulo Sousa