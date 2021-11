Milan-Porto, dove vederla e le formazioni

01/11/2021 11:06

Dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma il Milan si rituffa sulla Champions League. Mercoledì alle 18.45 c'è Milan-Porto a San Siro. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, con telecronaca affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. A bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Per continuare a sperare in una miracolosa qualificazione dopo tre sconfitte di fila i rossoneri sono obbligati a vincere. Pioli dovrebbe confermare Ibrahimovic dal 1', con Giroud pronto a subentrare. In difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernadez. Kessie e Tonali formeranno il duo di mediana, mentre i trequartisti saranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Nel Porto Sergio Conceição si affiderà al 4-4-2 con Martinez-Taremi coppia d'attacco. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.