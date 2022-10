Milan-Juventus, formazioni ufficiali: Quante sorprese da Pioli ed Allegri

08/10/2022 16:55

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Juventus che si affrontano alle 18 a San Siro nell'anticipo della nona giornata di serie A. Pioli cambia tutto: dentro Gabbia centrale con Kalulu che shifta a destra al posto di Calabria, in mezzo Tonali e Bennacer, sulla trequarti assieme a Leao ci sono Pobega e Diaz con De Ketelaere in panchina. Centravanti è Giroud. Nella Juve Allegri manda Paredes, McKennie e Paredes in panchina con Cuadrado e Kostic sulle fasce e Milik al fianco di Vlahovic davanti. A centrocampo Locatelli e Rabiot, in difesa Danilo e Sandro esterni con Bremer-Bonucci centrali.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Ballo Tourè, Jungdal, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Origi, Thiaw, Krunic, Vranckx, De Ketelaere. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, McKennie, Gatti, Kean, Miretti, Rugani, Soulè, Paredes, Fagioli. Allenatore: Allegri.