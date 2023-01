18/01/2023 18:55

Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno sciolto le riserve, risposto a ogni dubbi e scelto i ventidue che si contenderanno la Supercoppa italiana nel derby che a Riyad metterà in palio il primo trofeo della stagione.

Per i rossoneri, la novità è il rientro di Simon Kjaer dal primo minuto al centro della difesa accanto a Tomori. In panchina Kalulu. Sulle fasce, Calabria e Theo Hernandez chiamati, soprattutto il secondo, a far dimenticare la prova a dir poco opaca con il Lecce. In mezzo torna la coppia titolare con Tonali ad affiancare Bennacer. Giroud è l'unica punta, alle sue spalle, conferme per Brahim Diaz e Leao, mentre Messias supera Saelemaekers.

L'Inter, che detiene il titolo dopo aver superato l'anno scorso la Juve con un gol di Sanchez all'ultimo minuto dei supplementari, risponde con il classico 3-5-2. Darmian preferito ancora una volta a Dumfries, sull'out opposto agirà Dimarco, al centro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Difesa titolare con Skriniar, Acerbi e Bastoni davanti a Onana. In avanti, Lukaku non ce la fa e si accomoda in panchina (come Brozovic, che però, di fatto, non dovrebbe essere a disposizione), spazio dunque a Dzeko e Lautaro Martinez.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby di Supercoppa

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martínez. All.: Inzaghi