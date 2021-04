Milan-Genoa, le formazioni ufficiali

18/04/2021 10:57

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Genoa che si affrontano a San Siro alle 12.30 nel lunch match della 31esima giornata di serie A. Arbitra Calvarese. Pioli deve rininciare a Ibra squalificato e Calabria infortunato, a destra in difesa c'è Kalulu che ha vinto il ballottaggio con Dalot, in mezzo Tomori e non Romagnoli. Punta centrale è Leao con alle sue spalle Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. La barriera di centrocampo è composta da Kessie e Bennacer.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp.: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Dalot, Tonali, Meite, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Radovanovic; Ghiglione, Zajc, Strootman, Badelj,Cassata; Destro, Scamacca. A disp.: Paleari, Zapata, Behrami, Biraschi, Portanova, Pandev, Melegoni, Onguene, Pjaca, Shomurodov, Rovella, Czyborra. All.: Ballardini.