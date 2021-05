Milan-Benevento, le formazioni ufficiali

01/05/2021 20:16

Scelte fatte per Stefano Pioli in vista del delicato confronto con il Benevento. Il tecnico del Milan ha deciso: Zlatan Ibrahimovic partirà dal primo minuto. A supportarlo il terzetto composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao, con Rebic in panca. In difesa conferma per Tomori, nonostante le polemiche legate alla disastrosa prestazione offerta contro la Lazio: al suo fianco Romagnoli. Nel Benevento schieramento ad albero di Natale per Inzaghi, atteso ex, con l'ex milanista Lapadula vertice avanzato e Iago Falque a supporto con Improta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BENEVENTO

Ecco le formazioni dell'incontro tra i rossoneri e i giallorossi campani, in programma alle 20.45 allo stadio di San Siro, con diretta tv su Dazn:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All. Inzaghi