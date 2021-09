Milan-Atl.Madrid, le formazioni e dove vederla

27/09/2021 11:46

Dopo la vittoria in trasferta contro lo Spezia torna la Champions League per il Milan. I rossoneri domani sono chiamati a riscattare il ko di Liverpool della prima giornata e affrontano alle 21 a San Siro l'Atletico Madrid di Simeone. Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Sky Go e su Infinity.



Nel Milan Ibra è ancora ko, Giroud dovrebbe entrare a gara in corso con Rebic dal 1', alle sue spalle si candida Diaz dal 1' assieme a Saelemekers e Leao. A destra in difesa dovrebbe toccare a Calabria, con Kjaer che reupera si riprende il posto di difensore centrale a centrocampo Bennacer favorito su Tonali per una maglia accanto a Kessié. Simeone schiera il suo Atletico Madrid con un classico 4-4-2 con Griezmann e Suarez attaccanti. Queste le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Correa, De Paul, Herrera, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone