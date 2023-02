Milan-Atalanta, le formazioni: Pioli ha sciolto l'ultimo dubbio

25/02/2023 14:28

E' una sfida che può significare tantissimo per tutte e due le squadre. Domani sera alle 20.45 al Meazza va in scena la sfida tra Milan e Atalanta, due squadre che cercano punti per provare a dare l’assalto alla zona Champions League. Le due squadre arrivano al posticipo della 24esima giornata in condizioni molto diverse. Da una parte il Milan che sembra aver ritrovato la fiducia smarrita nel corso del difficile mese di gennaio, dall’altra un’Atalanta molto altalenante reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato (ko a Sassuolo e in casa con il Lecce e vittoria all’Olimpico contro la Lazio). Un match da provare a vincere per entrambe con il pareggio che potrebbe non bastare e servire a nessuna delle due. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Milan-Atalanta: le probabili formazioni

Per la sfida con l’Atalanta Pioli non sembra intenzionato a cambiare il 3-4-2-1 che ha proposto nelle ultime gare ma ritrova tra i pali Maignan con la difesa composta da Kalulu, Thiaw e Tomori. A centrocampo mediana con Tonali e Krunic vista l’assenza di Bennacer, accompagnati da Messias e Hernandez. Diaz e Leao agiranno alle spalle di Giroud che torna titolare ma anche Ibra è pronto e dovrebbe giocare uno spezzone. Queste le probabili formazioni

Milan (3-4-1-2): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli

Atalanta (3-5-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Maehle, Koopmeiners, De Roo, Ruggeri; Hojlund, Lookman. All. Gasperini