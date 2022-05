Milan-Atalanta, le formazioni: Pioli ha sciolto i dubbi

14/05/2022 14:06

Lo scudetto e l'Europa. Tutto questo è in palio a San Siro nel big match della penultima giornata di serie A. Al Milan mancano quattro punti per il tricolore, all'Atalanta serve una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima edizione delle coppe. Tutto esaurito nello stadio milanese, per una gara in programma alle 18 di domani e che sarà diretta da Orsato di Schio. Diretta streaming su Dazn con telecronaca affidata a Stefano Borghi e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Milan-Atalanta, le scelte di Pioli e Gasperini

Nel Milan dovrebbe esserci spazio per la novità Bennacer a centrocampo, al fianco di Tonali. Per il resto, confermato lo schieramento di Verona con Giroud terminale avanzato e Saelemaekers, Kessie e Leao alle sue spalle. In difesa la coppia granitica Kalulu-Tomori. Nell'Atalanta Gasperini s'affida al duo colombiano in attacco: al fianco di Muriel ci sarà infatti Zapata, che ha ormai recuperato dagli ultimi problemini; Koopmeiners agirà da numero dieci. Ecco i due probabili undici titolari:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel. All. Gasperini